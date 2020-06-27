﻿كــورونــا : 240 إصابـة جديدة و 146 حالة شفـاء و 7 وفـيات في الجزائـر خـلال الـ 24 ساعـة الأخيرة

سجلت 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 146 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الجمعة، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 12685 حالة، وهو ما يمثل نسبة 29 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 885 ، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 9066 حالة.

وأوضح أن الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

وأضاف الدكتور فورار بأن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 10 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع الاشارة الى أن 25 ولاية سجلت بها ما بين حالة و احدة و خمس حالات و 13 ولاية سجلت أكثر من 5 حالات.

أما فيما يتعلق بالحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 29832 حالة، فيما يوجد حاليا 48 مريضا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة وإحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.