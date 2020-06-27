منظمة الصحة العالمية تعتزم جمع 31.3 مليار دولار لمكافحة كوفيد-19

ذكرت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة أن الاستجابة العالمية التي تقودها المنظمة لمكافحة كوفيد-19 تحتاج إلى 31.3 مليار دولار أمريكي للعلاجات واللقاحات والتشخيص خلال الشهور الـ12 القادمة، بما في ذلك 2 مليار جرعة من اللقاحات.

و اوضحت المنظمة ان الاموال ستذهب إلى برنامج "المدخل إلى مسرع أدوات مكافحة كوفيد-19"، وهو عبارة عن تعاون عالمي انطلق في إبريل لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته.

وقالت المنظمة إنه تم جمع نحو 3.4 مليار دولار حتى الآن، مما أدى إلى فجوة تمويلية تبلغ 27.9 مليار دولار، منها 13.7 مليار دولار من الفجوة المتبقية تشتد الحاجة إليها على وجه السرعة.

وتخطط لتوسيع نطاق تقديم 500 مليون اختبار و245 مليون دورة علاجية إلى البلدان الضعيفة والمتوسطة الدخل بحلول منتصف عام 2021، فضلا عن ملياري جرعة لقاح، منها مليار جرعة سيتم شراؤها للبلدان الضعيفة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية عام 2021.

وأفادت المنظمة في بيان أن "الاستثمار المطلوب كبير، لكنه يتضاءل في أهميته عند مقارنته بتكلفة كوفيد-19"، مضيفة أن التكلفة الإجمالية لعمل المبادرة أقل من عُشر ما يقدره صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي سيخسره كل شهر بسبب الوباء.

ويقود هذا البرنامج عمل المنظمات الشريكة لمنظمة الصحة العالمية التي تتعاون في إطار أربع ركائز، بما في ذلك التشخيص والعلاجات واللقاحات وموصل النظم الصحية.

وتقدر ركيزة اللقاح، التي تضم تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة و(جافي)، تحالف اللقاحات، أن تقديم ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021 سيكلف ما يصل إلى 18.1 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين شراء 950 مليون جرعة من قبل البلدان ذاتية التمويل المرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وقالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان في مؤتمر صحفي للمنظمة أمس الجمعة إن "الخبر السار هو أنه لدينا أكثر من 200 مرشح للقاحات في مرحلة ما من مراحل التطور السريري، 15 منها الآن في مرحلة التجارب السريرية البشرية".

وذكرت أن ما لا يقل عن أربع شركات صينية جاهزة للانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة لتجارب اللقاحات المرشحة، ومنظمة الصحة العالمية بصدد تبادل الوثائق وتوقيع اتفاقية السرية معها من أجل تقديم المشورة والدعم، وتسهيل إجراء التجارب السريرية.

المصدر: واج

