مستوطنون إسرائيليون يحرقون حقول مزارعين فلسطينيين في جنوب نابلس

﻿اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت، بلدة (بورين) جنوب نابلس بالضفة الغربية وأحرقوا حقول المزارعين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله أن "مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة بحماية قوات الاحتلال وأحرقت حقول المزارعين الفلسطينيين المزروعة بأشجار الزيتون".

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.