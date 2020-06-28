مقتل جنديين وإصابة 4 اخرين إثر هجوم استهدف وحدة تابعة لجيش مالي بوسط البلاد

أعلن الجيش المالي أن وحدة تابعة له في منطقة موبتي بوسط البلاد تعرضت لهجوم مسلح في الساعات الأولى من اليوم السبت، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

وقال الجيش - في بيان اليوم - إن"الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية عن مقتل جنديين إثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سوبتنيك" الروسية.

يشار إلى أن الجيش المالي تعرض منتصف الشهر الجاري لهجوم عنيف قرب بلدة ديابالي أسفر عن مقتل 26 جنديا.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط والتي تنفذها الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش"، بالإضافة إلى العنف الطائفي مما تسبب في مقتل الاف من المدنيين والعسكريين.