توقيف 119 شخصا و ضبط 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة بجنوب البلاد

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وخلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست وعين قزام و برج باجي مختار وجانت 119 شخصا و ضبطت 15 مركبة رباعية الدفع وشاحنة، حسبما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان"في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 جوان 2020 خلال عمليات منفصلة بكل من تمنراست و عين قزام و برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة و جانت بالناحية العسكرية الرابعة 119 شخصا و ضبطت 15 مركبة رباعية الدفع و شاحنة و 22 مولدا كهربائيا و 19 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب بالإضافة إلى 75 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر ب6199 لترا بكل من سوق أهراس و تبسة و الطارف بالناحية العسكرية الخامسة".

في سياق متصل، "أوقف عناصر الدرك الوطني و حرس الحدود بكل من عين أمناس بالناحية العسكرية الرابعة و سوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة، 4 تجار مخدرات و ضبطوا 2966 قرص مهلوس، كما ضبط عناصر الدرك الوطني بعين تيموشنت بالناحية العسكرية الثانية، شخصين (2) و حجزوا مركبتين (2) محملتين ب7870 كيس من التبغ و 792 وحدة من مختلف المشروبات".

من جهة أخرى،"أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والطارف وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، فيما تم توقيف 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة و تلمسان و النعامة بالناحية العسكرية الثانية".