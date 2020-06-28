بن سبعيني يضمن مشاركة في رابطة الأبطال الموسم المقبل رفقة مونشنغلادباخ

ضمن الظهير الايسر الجزائري، رامي بن سبعيني، رسميا مقعده رفقة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية الموسم المقبل، بعدما أنهى البطولة الألمانية في المركز الرابع بفضل الفوز في الجولة ال34 والأخيرة على الضيف هيرتا برلين بنتيجة 2-1، اليوم السبت.

وسجل أهداف اللقاء كل من هوفمان (د7) وإيمبولو (د78) لفائدة "غلادباخ"، فيما قلص الفارق ايبيسيفيتش لنادي العاصمة في الدقيقة90+1.

ولعب الدولي الجزائري (25 سنة) جميع أطوار اللقاء، منهيا الموسم ب19 مشاركة، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وبفضل هذا الفوز، احتل زملاء اللاعب الجزائري المرتبة الرابعة برصيد 65 نقطة وبفارق خطوتين عن الملاحق باير ليفركوزن الذي أنهى المشوار في الصف الخامس بمجموع 63ن.

ومعلوم أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى مع نهاية كل موسم، في ألمانيا، يضمنون تأشيرة "التشامبينز ليغ" الموسم الذي يلي، فيما يشارك صاحبا المرتبتين الخامسة والسادسة في منافسة الأوروبا ليغ، أما النادي الذي يحتل الصف السابع فيلعب الملحق المؤهل لهذه المنافسة.

وبهذا يرافق النادي الأسود والابيض كل من البطل بايرن ميونيخ والملاحق بوروسيا دورتموند ولايبزيغ، الثالث، إلى أقوى منافسة للأندية في القارة الأوروبية الموسم القادم.

وأنهى بطل "البوندسليغا"، بايرن ميونيخ، الموسم ب82 نقطة، بفارق 13 و 16 خطوة على التوالي عن ملاحقيه بوروسيا دورتموند (69ن) ولايبزيغ (66ن).

وسحق بايرن مضيفه فولفسبورغ في هذه الجولة برباعية نظيفة، أما دورتموند فقد أنهى الموسم بخسارة مذلة داخل الديار على يد هوفنهايم (0-4)، في الوقت الذي عاد فيه لايبزيغ بفوز خارج القواعد على أوغسبورغ (2-1).