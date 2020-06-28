وزارة التربية تحدد تواريخ اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الاحرار

سيجرى اختبار التربية البدنية والرياضية للمترشحين الاحرار لامتحان شهادة التعليم المتوسط في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 سبتمبر ومن 20 إلى 30 سبتمبر بالنسبة للمترشحين الاحرار لامتحان شهادة البكالوريا, حسب ما أعلنت عنه اليوم الاحد وزارة التربية الوطنية في بيان لها.

وجاء في البيان: "تعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين الاحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2020, بإجراء اختبار التربية البدنية والرياضية في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 سبتمبر 2020 بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط, وفي الفترة الممتدة من 20 إلى 30 سبتمبر 2020 بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا, بعدما تم تأجيل هذا الاختبار تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).