اللاعب الأسبق لفريقي مولودية وشباب قسنطينة عبد الحميد بن رابح في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأحد بقسنطينة اللاعب الأسبق للفريقين المحليين، مولودية و شباب قسنطينة، عبد الحميد بن رابح المعروف باسم "قورديو" عن عمر ناهز 45 سنة إثر مرض عضال، حسب ما علم من جمال عدلاني رئيس جمعية قدامى لاعبي مولودية قسنطينة.

وتمتد المسيرة الرياضية لوسط الميدان الهجومي الراحل ل22 سنة (1984-2006) لعب خلالها، علاوة على الفريقين المحليين لمدينة قسنطينة، لكل من اتحاد تبسة واتحاد عين البيضاء وشباب باتنة وشبيبة سكيكدة.

ووُوري الثرى جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر بمقبرة زواغي سليمان.