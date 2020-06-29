كورونا: 298 إصابة جديدة، 303 حالة شفاء و8 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 303 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 13571 حالة، و هو ما يمثل نسبة 31 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 905 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 9674 حالة.

وأوضح أن الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 75 بالمائة من مجموع الوفيات.

وأضاف الدكتور فورار بأن 33 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 7 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع الإشارة إلى أن 22 ولاية سجلت بها ما بين حالة و خمس حالات و 19 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار بأن 42 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.