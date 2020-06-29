الوزير الأول في زيارة عمل هذا الثلاثاء إلى ولاية تندوف

29/06/2020 - 18:59

يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الثلاثاء بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية تندوف, حسب ما جاء الاثنين في  بيان لمصالح الوزير الأول.  

و سيتفقد الوزير الأول خلال هذه الزيارة, حسب المصدر نفسه, عديد المشاريع  المسجلة بالبرنامج التنموي للولاية و التابعة  لا سيما لقطاعات السكن و الفلاحة و التربية الوطنية و الشؤون الدينية و  المنشآت القاعدية الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين, سيما لصالح مناطق  الظل. 

كما سيطلع السيد جراد بهذه المناسبة على اجراءات و ظروف التكفل الصحي  بالمواطنين في هذه الولاية خلال فترة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19),  حسب بيان مصالح وزير الأول.

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