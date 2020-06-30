تراجع أسعار النفط متأثرة بوفرة المعروض

30/06/2020 - 11:05

 تراجعت أسعار النفط، هذا الثلاثاء، بعد أن عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 41.61 دولارا للبرميل، مقلصة مكاسب يوم الاثنين البالغة 92 سنتا.

ونزل عقد أوت, الذي يحل أجله يوم الثلاثاء، 24 سنتا إلى 41.47 دولارا.

وانخفض الخام الأمريكي 33 سنتا أو 0.8 بالمائة ليسجل 39.37 دولار للبرميل.

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اقتصاد

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