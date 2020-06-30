قوات الاحتلال الاسرائيلي تهاجم الصيادين في سواحل غزة وتتوغل جنوب القطاع

30/06/2020 - 11:10

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الثلاثاء مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم, قبالة سواحل مدينة غزة وتوغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب غزة ما اضطر الصيادين للمغادرة والعودة إلى الشاطئ خوفا من الإصابة.

كما توغلت ثماني آليات عسكرية إسرائيلية تضم جرافات ودبابات انطلاقا من مواقع الاحتلال العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق عبسان شرق المدينة وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار في المكان.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين والمزارعين وتتوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع.

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