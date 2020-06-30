الملحمة الحمراء للمولودية: كتاب يتبع خطوات مولودية وهران

يعود الكاتب لحسن بلحوسين في كتابه "الملحمة الحمراء للمولودية 1946-2010"، إلى تاريخ مولودية وهران معتبرا نشأة الفريق شكلا آخر من أشكال معركة الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي.

وتزامن صدور الكتاب، الذي نشرته "دار القدس" في وهران، مع الذكرى الـ 74 لتأسيس مولودية وهران في منتصف مايو المنصرم، علما أن مؤلفه كان قد شرع منذ فترة في تحدي كتابة تاريخ هذا النادي الوهراني الذي يعد حامل مشعل نوادي الجهة الغربية من البلاد.

ويتعلق الأمر بعمل تاريخي يعيد من خلاله الأحداث مع استحضار المسيرين واللاعبين الشهداء، وعددهم 23، ممن سقطوا في معركة تحرير الوطن، فضلا عن التحولات التي عرفها النادي و ألقابه الكثيرة، حيث يقول مؤلفه إنه نجح بفضل أبحاثه في دحض المعلومة التي انتشرت على نطاق واسع والتي تفيد أن المولودية تأسست عام 1917.

و اعتمد المؤلف وفقما افاد به على "المصادر الرسمية العديدة، للإثبات -وبالدليل القاطع-، على أن مولودية وهران تأسست في مايو 1946 في خضم المضايقات التي فرضها الاستيطان في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ البلاد عندما كان يمنع كل حركة للتعبير عن شخصية الجزائريين".

و ويضيف الكاتب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "كانت الصحوة القومية في ذلك العقد من القرن الماضي بمثابة أرض خصبة للأندية الإسلامية التي كان عليها تحمل القيود الإدارية من جميع الأنواع.

المصدر: موقع الاذاعة / وأج