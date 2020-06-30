كأس أمم إفريقيا 2021: تأجيل المنافسة إلى شهر يناير 2022

تم رسميا تأجيل كأس أمم إفريقيا-2021، التي كانت مقررة آنفا من 9 يناير إلى 6 فبراير بالكاميرون، إلى شهر يناير 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، أحمد أحمد.

وصرح رئيس الهيئة الإفريقية قائلا: "تم تأجيل الكان إلى يناير 2022، فيما تجري البطولة الإفريقية للاعبين المحليين-2020 عام 2021 بالكاميرون لتحل محل الكان، حيث ستكون بالنسبة له اختبارا قبل موعد 2022".

و كان أحمد يتحدث عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، عقب انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية للتباحث حول مخلفات جائحة كورونا على الكرة الإفريقية.