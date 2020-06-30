قانون جديد للحماية الاجتماعية بـ3 مرتكزات

كشفت البرلمانية هندية مرواني، هذا الثلاثاء، عن مقترح قانون جديد للحماية الاجتماعية يقوم على 3 مرتكزات وحزمة إجراءات لتحصين الفئات الهشة والارتقاء بالمردود العام لمنظومة التضامن الاجتماعي.

وفي إفادات خاصة بـ"ملتيميديا الإذاعة الجزائرية"، ذكرت النائب عن ولاية سطيف بالمجلس الشعبي الوطني، أنّه رفعت مشروعا يتعلق بالحماية الاجتماعية، ينصّ على إنشاء بطاقية وطنية للفئات المحتاجة وتحيينها دوريًا من أجل حماية اجتماعية عادلة ومدروسة تتكئ على إحصائيات دقيقة.

وأشارت هندية مرواني إلى تطلعها لإنشاء لجنة وطنية للحماية الاجتماعية تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية، كما تسهر على تنظيم وتنشيط ورقابة العمل التضامني، وتتابع سيرورة مختلف أشكال الحماية الاجتماعية.

وأحالت البرلمانية النشطة إلى تضمين مشروع القانون المرتقب، سلسلة تدابير وآليات فعالة في مجال آليات التحفير والرقابة والتوزيع لتنظيم وتحسين قطاع التضامن والحماية الاجتماعية في الجزائر وتعزيز قدراتها.

وأبرزت هندية مرواني أنّ المشروع يعدّ ثمرة مجهودات كبيرة وخبرة معتبرة، ونتاج مدارسة للنصوص والتشريعات المتصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وبُعيد أبحاث عميقة واستشارة الخبراء.

وانتهت مرواني إلى أنّها آثرت التريّث في إعداد المشروع إلى غاية استكمالها زيارات ميدانية قادتها إلى مختلف مناطق الجزائر وبشكل خاص جيوب الفقر في مناطق الظل.

ملتيميديا الإذاعة الجزائرية - رابح هوادف