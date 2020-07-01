حالات الإصابة بكوفيد-19 في جنوب أفريقيا تتجاوز 150 ألفا

اكد وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مخيزه امس الثلاثاء إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في جنوب أفريقيا وصل إلى 151209، مع الإبلاغ عن 6945 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الوزير في تقريره اليومي أنه تم تسجيل أيضا 128 حالة وفاة أخرى بسبب جائحة كوفيد-19 منذ يوم الاثنين، ليصل عدد الوفيات إلى 2657، بنسبة وفيات تبلغ 1.8 بالمائة، في حين بلغ عدد المتعافين 73543، أي بنسبة 48.6 بالمائة.

و في وقت سابق من امس ، حث الوزير مواطني بلاده على الاستعداد لارتفاع محتمل في الحالات المؤكدة والوفيات.

و قال في تصريحات لـ "توك راديو 702" إن الضرورة قد تقتضي عملية قفل صارمة أخرى للحد من الوباء.

وخففت جنوب إفريقيا منذ 1 مايو تدريجيا قواعد الإغلاق من المستوى 5 إلى المستوى 3 بعد إغلاق صارم دام خمسة أسابيع بدأ تطبيقه في 27 مارس.