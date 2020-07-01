﻿الذكرى الـــ 58 للاستقلال : الرئيس تبون يصدر عفوا عن أشخاص محبوسين

أصدر رئيس الجمهورية السيد ، عبد المجيد تبون ، اليوم الأربعاء ، عفوا لفائدة أشخاص محبوسين بمناسبة الذكرى المزدوجة الــ 58 لعيدي الاستقلال و الشباب حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمضى اليوم الأربعاء مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب".

وأضاف البيان أنه بمقتضى هذا المرسوم وطبقا للدستور، ولقانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم والآتية أسماؤهم:

- علال شريف نصر الدين، المولود بتاريخ 04 أبريل 1998.

-بحلاط إلياس، المولود بتاريخ 26 جوان 1985.

-شداد جلول، المولود بتاريخ 20 جانفي 1992

-رياحي مليك، المولود بتاريخ 20 أوت 1990.

-خاضر حسين، المولود بتاريخ 14 نوفمبر 1992.

-داود بن عمران جيلالي، المولود بتريخ 19 جويلية 1988".