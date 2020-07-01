تمديد 164 منحة خاصة بالأساتذة وطلبة الدكتوراه بشكل استثنائي

سيتم تمديد 164 منحة "بشكل استثنائي وبأثر فوري" تحصل عليها أساتذة وطلبة دكتوراه في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي PNE دفعة 2018-2019 وبرنامج التعاون الجزائري-الفرنسي بروفاس ب+ (دفعتي 2018-2019 و2019-2020)، والتي انتهت صلاحيتها خلال فترة الجائحة، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد ذات المصدر ، أن هؤلاء الأساتذة وطلبة الدكتوراه قد استفادوا من "منح انتهت صلاحيتها خلال فترة الجائحة ، وعليه تقرر تمديدها بشكل استثنائي وبأثر فوري قصد السماح لهم بالاستجابة ظرفيا لحاجياتهم المتعلقة بفترة إقامتهم".

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء الذي يخص 164 أستاذا وطالبا في الدكتوراه يهدف إلى مرافقة فترة إقامة المستفيدين وتسهيلها في البلدان المضيفة، خصوصا خلال هذا الظرف الصعب".

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن "هذا الإجراء تم اتخاذه لصالح المستفيدين من المنح والذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء فترة تكوينهم بسبب تفشي الجائحة وغلق عدة دول لحدودها على غرار فرنسا وإسبانيا ورومانيا وتركيا وماليزيا وبريطانيا العظمى والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وهولندا وكندا ومصر وتونس وسلطنة عمان".