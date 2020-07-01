"الدار الكبيرة" تعلن عن القائمة المطولة لجائزة محمد ديب للأدب 2020

كشف مجلس جائزة محمد ديب للأدب عن القائمة المطولة للكتاب الذين تم قبولهم للمشاركة في الطبعة السابعة للجائزة حيث يصل عددهم لــ 23 كاتبا باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية، حسبما نشرته جمعية "الدار الكبيرة" على صفحتها بموقع فايسبوك.

و جرى تقييم الأعمال المختارة بالرغم من الوضع الصحي الطارئ المترتب عن جائحة كوفيد-19.

و جرى اجتماع المجلس يوم 27 يونيو الفارط عن طريق تقنية التواصل عن بعد حيث أفضى الى الإبقاء على عشرة أعمال باللغة العربية و مثلها باللغة الفرنسة و ثلاثة أعمال باللغة الأمازيغية.

و بخصوص الكتاب باللغة العربية تم الإبقاء على حميد عبد القادر و ليلى عامر و عبد المنعم بن سايح و حكيمة جمانة جريبعي و كذا محمد فتيلينا و جيلالي خلاص و نجاة مزهود بالاضافة الى جلول رحيل و عبدالرزاق طواهرية، في حين تم اختيار الكتاب نعيمة بن عزوز و وليد ساحلي و مراد زيمو فيما يخص اللغة الأمازيغية.

أما فيما يخص الأعمال باللغة الفرنسية فقد تم الإبقاء على الكتاب محمد عبد الله و عبد الرحمن أعراب و مصطفى بن فضيل و حنان بوراعي و اكرم الكبير و كذا قادر فرشيش و عبدالعزيز قرين و جليلة قادي حنفي (هاجر بالي) بالإضافة الى أمينة مخالي و رستم جواد تواتي و يونس تونسي.

و تأثرت الرزنامة الثقافية في مجملها بهذه الأزمة الصحية حيث تم تأجيل التظاهرات الاحتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب محمد ديب و التي كانت ستدوم طوال سنة 2020.

و خلال الطبعة السابقة للجائزة التي جرت سنة 2018، كانت الجائزة من نصيب الروايات "مول الحيرة" باللغة العربية للكاتب اسماعيل ابرير و "انزا" للكاتب سامي مسعودان باللغة الأمازيغية و "لا ديفات (الهزيمة)" للكاتب محمد سعودان باللغة الفرنسية.

و تهدف جائزة محمد ديب للأدب الى تشجيع الكتاب الجزائريين باللغات العربية و الأمازيغية و الفرنسية.

و تحصي جمعية "الدار الكبيرة" منذ نشأتها ما يقارب 250 عضوا موزعين على نشاطات المسرح و الرسم و الصور و الأدب.