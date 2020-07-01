رياض مهياوي : خطر الوباء ما زال قائما وعلى الجميع التجند للقضاء عليه

حذر عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور ، رياض مهياوي ، من حالة التراخي المسجلة في أوساط المواطنين الجزائريين التي عجلت في ارتفاع عدد الإصابات بالوباء في الأيام الأخيرة وعلى هذا الأساس قال البروفيسور ناصحا الجزائريين في كامل ربوع الوطن :" بان خطر الوباء ما زال قائما ". وأضاف منبها بأن ": طاقة هذا الفيروس تكمن في العدوى وليس في الوفيات ".

وعاد محدث القناة الأولى الإذاعية ، اليوم ، الى تذكير المواطنين بأن :" ارتفاع عدد الإصابات بــ 25 في المائة منه مرده الى التجمعات العائلية والأعراس وغيرها من التجمعات ".

ولذا يضيف مصدرنا ناصحا المواطنين بوجوب التراجع عن مثل هكذا سلوكات واخذ الحيطة والحذر من خلال الالتزام الكلي بالإجراءات الوقائية وترك أفكار اللامبالاة ".

وفي السياق ذاته كرر مصدرنا ، نداءه للتجار لمساعدة الحكومة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية للخروج من هذا الوباء ورفع التحدي من اجل التقليل من حدته .

المصدر : الإذاعة الجزائرية