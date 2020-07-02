نادي سبال : تعرض الدولي الجزائري محمد فارس إلى إصابة على مستوى الفخذ

تعرض المدافع الدولي الجزائري لنادي سبال، محمد فارس إلى إصابة على مستوى الفخذ، مساء أمس الأربعاء خلال استقبال نادي ميلان (2-2) لحساب الجولة الـــ29 للبطولة الإيطالية لكرة القدم.

اللاعب، الذي أقحم في بداية الشوط الثاني، اضطر إلى ترك مكانه في الدقيقة الـــ77 بعد تعرضه للإصابة على مستوى الفخذ، حيث يخشى ابتعاده عن الميادين حتى نهاية الموسم، حسب ما أوضحته وسائل إعلام محلية.

ولم يسلم اللاعب السابق لنادي بوردو (الرابطة الفرنسية الأولى) و البالغ من العمر 24 سنة، و الذي يوجد محل اهتمام كبير من أندية إيطالية، من لعنة الإصابات التي ما فتئت تلاحقه منذ مدة، حيث تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الفخذ عقب كأس إفريقيا للأمم-2019 بمصر والتي فاز بها "الخضر"، مما أفشل عليه فرصة التحاقه بنادي انتر ميلان.

و تحسبا للموسم الكروي القادم، يكون نادي تورينو قد تقدم بشوط حاسم على فيورنتينا للظفر بخدمات اللاعب الجزائري، لكن إصابته الجديدة قد ترهن مرة أخرى عمليه انتقاله، علما و أن عقده مع نادي سبال يبقى ساري المفعول حتى شهر يونيو 2022.

وكان مدربه الحالي لويجي دي بياجيو قد أشاد في شهر يونيو الماضي بإمكانيات اللاعب، حيث اعتبره "قادرا على التواجد في أي منصب، متنقلا بسهولة من الظهير إلى الجناح و محتفظا بنفس الدعم الإيجابي للفريق".