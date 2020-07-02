كــورونــا : 385 إصابـة جديدة و 302 حالة شفـاء و 8 وفـيات في الجزائـر خـلال الـ 24 ساعـة الأخيرة

سجلت 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا(كوفيد-19) و 8 وفيات جديدة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 302 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الخميس ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فور .

﻿ وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 14657 حالة، وهو ما يمثل نسبة 33.4 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 928 حيث يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق نسبة 75 بالمئة في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 10342 حالة.

و أضاف الدكتور فورار بأن 32 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ 24 ساعة الماضية مع الإشارة الى أن 17 ولاية سجلت بها ما بين حالة و خمس حالات و 20 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.و كشف الدكتور فورار بأن 48 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.