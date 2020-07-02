فتوحي : مكتسبات العمال "لن تتأثر بعملية ترشيد الإنفاق" الذي فرضته تداعيات كورونا

أكد نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاط التمييع وأنشطة الفصل، نصر الدين فتوحي، أن مكتسبات العمال "لن تتأثر بعملية ترشيد الإنفاق" الذي فرضته تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال السيد فتوحي في تصريح له مطمئنا، على هامش حفل تكريم مجموعة من موظفي وإطارات المجمع البترولي الوطني نظم في مقر نشاط المصب، أن "بيئة العمل ومكتسبات العمال وعدد العمال والأجور تظل محفوظة".

وفي هذا الصدد أوضح أنه "بالنسبة لسوناطراك فإن نتائج سنة 2019 كانت مرضية"، مشيرا إلى أن "سنة 2020 ستكون بالفعل صعبة بالنسبة لشركات قطاع الطاقة".

وأثر انخفاض الأسعار والطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19 سلبا على عائدات سوناطراك التي أجرت تعديلات على الميزانيات من خلال القيام بتخفيضات "من أجل تحسين طريقتنا في أداء الأشياء وإعطاء الأولوية أكثر للتنمية" حسبما أشار إليه السيد فتوحي.

وأوضح في هذا الصدد أن المشروع المخصص لفعالية الميزانية الذي تقوده سوناطراك يهدف إلى تخفيض ميزانيات الاستغلال بنسبة 30 بالمائة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.وذكر في هذا الصدد أنه "هدف مشترك للشركة وضمن نشاطنا.

و قد بدأنا العمل مع فريق يجول عبر مختلف الوحدات لإلغاء أو التقليل من بعض النفقات أو ترشيدها"، مشيرا في هذا الشأن أن "محيط العمل وكل مكتسبات العمال من حيث الإطعام والنقل لن تتأثر".

واعتبر المسؤول "أن دور سوناطراك الاجتماعي لا زال مستمرا أيضا بالرغم من وباء فيروس كورونا".

وسلط السيد فتوحي الضوء، خلال الحفل الذي نظم على شرف عمال سوناطراك، على "مسارهم المشرف في الشركة"، خاصة منهم كبار الإطارات والمسؤولين الذين تقاعدوا بعد أكثر من 35 عاما من الخدمة.

واستحضر نصر الدين فتوحي خلال حفل تكريم العمال، الذي نظم أيضا تزامنا والاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب، التضحيات النبيلة للشهداء الأبرار.