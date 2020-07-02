الفاف: نادي بارادو واتحاد بلعباس يوقعان على الاتفاقية الثلاثية للحصول على شهادة إيزو 9001

وقع نادي بارادو و اتحاد بلعباس، المنتميان الى الرابطة الأولى لكرة القدم، اليوم الخميس بالجزائر، على الاتفاقية الثلاثية التي تربط الشركات الرياضية ذات أسهم بمكاتب الخبرة و مديرية مراقبة التسيير والمالية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، من أجل تطوير التسيير والحصول على شهادة ايزو 9001، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية.

ويلتحق الناديان المذكوران بكل من فرق مولودية الجزائر و شباب بلوزداد و جمعية عين مليلة و نجم مقرة التي كانت السباقة للتوقيع على الاتفاقيات الثلاثية المذكورة في إطار تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الفاف من أجل مرافقة الأندية المحترفة.

وتعتبر شهادة إيزو 9001 معيارا للتسيير المثالي وهي معترف بها دوليا.

هذه الأداة تهدف إلى مرافقة المؤسسات لتحقيق مردود عال في التسيير الداخلي والتحكم في النشاطات والكشف عن أحوال السوق و التقليل من النفقات و جعل المؤسسات أكثر تنافسية.