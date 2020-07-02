الاجتماع الوزاري الصيني-العربي التاسع ينعقد في السادس من جويلية الجاري

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس أن الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني-العربي سيعقد في 6 جويلية الجاري عبر رابط فيديو.

وخلال مؤتمر صحفي دوري،صرح تشاو بأن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي سيرأس الاجتماع مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقال تشاو ان وزراء خارجية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية سيشاركون في الاجتماع مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مشيرا إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكة الاستراتيجية الصينية-العربية.

و أوضح تشاو أن الجانبين "شريكان جيدان يتمتعان بمنافع مشتركة وشقيقان يتشاركان أوقات السراء والضراء"مشيرا الى أنه "في مواجهة تفشي مرض كوفيد-19 نحارب جنبا إلى جنب بتضامن ومساعدة متبادلة".

وذكر تشاو أن "علاقتنا تعمقت وارتقت خلال هذه العملي وفي الوقت الذي يلحق فيه مرض كوفيد-19 الضرر بجميع أنحاء العالم، يرسل انعقاد هذا الاجتماع رسالة للصين والدول العربية بشأن تعزيز التوافق الخاص بالتضامن والتعاون والتمسك بالتعددية ودعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الرئيسية والتعاون الخاص ببناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي في العصر الجديد".

وأضاف أن "الصين مستعدة للعمل مع المشاركين الآخرين لإنجاح هذا الاجتماع بشكل كامل".(