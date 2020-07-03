تحذيرات من طفرة جديدة لفيروس كورونا قد تزيد من انتشاره

حذر كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن سلالة جديدة لفيروس كورونا متفشية في أنحاء العالم قد تحتوي على طفرة تمكنها من الانتقال من شخص لآخر بسهولة أكثر.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن فاوتشي تأكيده وجود سلالة فيروس جديدة متفشية يعتقد أنها انتشرت أولا في إيطاليا، مشيرا إلى أن هذه السلالة قد تكون تحمل حمولة فيروسية أكبر في الجهاز التنفسي، مما يعزز إمكانية انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأوضح أن البيانات أظهرت أن هناك طفرة واحدة تُمكن الفيروس من التكاثر بشكل أفضل وقد يحتوي على حمولة فيروسية أعلى.

وأكدت دراسة نشرها باحثون تابعون لفريق بحثي متخصص في علم الجينوم بجامعة شيفيلد البريطانية أن السلالة الجديدة أصبحت الأكثر تفشيا في أنحاء العالم، فيما أشار الباحثون إلى أنه لا توجد أدلة حتى الآن تثبت أن هذه السلالة الجديدة أكثر حدة.