إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان

أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت رفضا لقرارت حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول أكد أن الشعب الفلسطيني "بكافة أطيافه ومستوياته الرسمية والشعبية موحد برفض قرار حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية".

و أشار إلى أن حق الشعب الفلسطيني يتمثل في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة متواصلة جغرافيا على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهته, أفاد الناطق الإعلامي في قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم, مراد شتيوي, بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المسيرة بوحشية مستخدمين الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت,ما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق.