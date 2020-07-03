كــورونــا : 413 إصابـة جديدة و 490 حالة شفـاء و 09 وفـيات في الجزائـر خـلال الـ 24 ساعـة الأخيرة

سجلت 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا(كوفيد-19) و09 وفيات جديدة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 490 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الجمعة ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فور .

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 15070 حالة، وهو ما يمثل نسبة 34 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 937 حيث يمثل الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق نسبة 75 بالمئة في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 10832 حالة.

وأضاف الدكتور فورار بأن 31 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 16ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ 24 ساعة الماضية مع الإشارة الى أن 15ولاية سجلت بها ما بين حالة و خمس حالات و 17 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.و كشف الدكتور فورار بأن 54 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية و الإمتثال لقواعد الحجر الصحي و الإرتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.