إصدار مرسوم يحدد مهام وتنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا

أصدر مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية ل30 يونيو الماضي يحدد مهام وتنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا من الفئة 2 تحت رعاية اليونيسكو.

ويهتم المركز خصوصا بترقية "صون التراث الثقافي اللامادي على المستوى الاقليمي عن طريق تنفيذ بنود اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي الموقعة بباريس في اكتوبر 2003".

من بين المهام الاخرى التي يؤديها المركز هي دعم القدرات الوطنية و تعزيزها من اجل تحديد التراث الثقافي غير المادي و صونه في بلدان الاقليم و تنظيم انشطة ترمي غلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان الاقليم في مجال تحديد و تعرف التراث غير المادي الموجود في أقاليمها و توثيقه و إعادة حصره و صونه وفقا للاتفاقية و توجيهاته التنفيذية.

ويعنى المركز أيضا بتحسيس "الجمهور"بأهمية التراث الثقافي اللامادي و المساهمة في التكوين في هذا المجال.

أما في جانبه التنظيمي يدير المركز مجلس ادارة و يسيره مدير عام حددت مهامه.

ويضم مجلس ادارة المركز خبراء في مجال التراث الثقافي اللامادي والانثروبولوجيا و ممثلين عن مؤسسات وطنية متخصصة اضافة إلى الوزراء المكلفين بالثقافة و الشؤون الخارجية او ممثليهم و خبراء من الدول الاعضاء لليونيسكو للاقليم و ممثل المدير العام لليونيسكو.

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات أو المؤسسات التي ينتمون اليها.

وتتمثل ايرادات المركز خصوصا في اعانات الدولة ومساهمات الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و كل الموارد الاخرى المرتبطة بمهامها.

ويعتبر المركز المتواجد بفيلا عبد اللطيف (الجزائر العاصمة) مؤسسة ذات طابع اداري تقع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.

ويسير المركز وفقا لبنود اتفاق الجزائر مع اليونيسكو الموقع بباريس (فرنسا) في فبراير 2014، كما يعتبر المركز السابع من نوعه على المستوى الدولي بعد مراكز الصين و كوريا الجنوبية و اليابان و البيرو و ايران و بلغاريا.