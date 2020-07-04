فلسطين: اتصالات مستمرة بين فتح وحماس لتوحيد "الموقف"

أكد مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، هذا السبت, وجود اتصالات مستمرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتخاذ خطوات عملية باتجاه توحيد "الموقف" الفلسطيني.

وفي تصريحات بثتها إذاعة صوت فلسطين الرسمية، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إنّ اتفاق الحركة مع "حماس" قبل يومين بشأن العمل المشترك لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي، يشكّل "تطورًا إيجابيًا لتعزيز الموقف الفلسطيني".

وأوضح العالول أنّ "جهودًا كبيرة بُذلت ولا تزال تبذل انطلاقًا من حتمية اتخاذ موقف فلسطيني موحد في مواجهة صفقة القرن (خطة السلام الأمريكية) ومخطط الضم الإسرائيلي".

ودعا العالول إلى "طي صفحة الانقسام الداخلي وتحديد الهدف والتناقض الأساسي المتعلق بمواجهة إسرائيل"، معربًا عن أمله بحدوث "المزيد من الخطوات الإضافية لاستعادة الوحدة الوطنية".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أهمية تعزيز الموقف الفلسطيني الداخلي في ظلّ "الزخم الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية، وتعاظم المساندة الدولية لإسقاط مخطط الضمّ الإسرائيلي".

وعقد مسؤولان بارزان في حركتي "فتح" و"حماس" أول أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لتأكيد وحدة الموقف بين الحركتين في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي والعمل على إسقاطه.