طائرات النقل العسكرية تواصل جلب المستلزمات والمعدات الطبية من الصين

حطت مساء أمس الجمعة بمطار هواري بومدين الدولي ثلاث طائرات من نوع إليوشين-76 تابعة للقوات الجوية الجزائرية، قادمة من جمهورية الصين الشعبية، محملة ب41 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية الموجهة لمجابهة فيروس كورونا كوفيد-19، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكر نفس المصدر أن طائرات النقل العسكرية نفذت 14 رحلة جوية منذ بداية هذه العمليات بحجم ساعي يقدر بحوالي 378 ساعة تم على إثرها نقل 183 طن من المساعدات الطبية، وهذا ما يؤكد جاهزية الجيش الوطني الشعبي بكل مقوماته على كل الجبهات خاصة ونحن نحيي الذكرى ال58 لعيدي الاستقلال والشباب.