جراد يشرف على تسليم مفاتيح ألف سكن عدل في بابا حسن

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا السبت، على حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين من ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) ببلدية بابا حسن (20 كيلومترًا غرب العاصمة).

وبرسم ثاني محطة في زيارته الميدانية المستمرة لولاية الجزائر، قام جراد بتدشين الحي السكني الذي يحمل اسم المجاهد عمر بوداود، ويتوفر على كل المرافق الضرورية، سيما المرافق الرياضية والمساحات الخضراء، كما عبّر عن افتخاره بتدشين هذا الحي عشية احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب.

وبعد تفقده للسكنات المنجزة، منح الوزير الأول قرارات الاستفادة لعدد من المستفيدين الذين أعربوا عن ارتياحهم لتسلم سكناتهم، في وقت أشار المعنيون إلى "التأخر المسجل في آجال الإنجاز".

وحرص جراد على تكريم عائلة المجاهد الراحل عمر بوداود، منوّهًا بخصاله وبمساره الثوري، علمًا أنّ الوزير الأول كان مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة ووالي العاصمة يوسف شرفة، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية والأمنية.