العاصمة: وضع حجر الأساس لـ14 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا السبت، على وضع حجر الأساس لإنجاز 145 14 سكنًا بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي وكالة ترقية وتحسين السكن (عدل) بولاية الجزائر.

وفي زيارته المتواصلة للعاصمة، أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق 6010 مساكن بالهضبة الجنوبية لبلدية أولاد فايت من ضمن 145 14 وحدة مبرمجة لفائدة مكتتبي وكالة "عدل" بولاية الجزائر.

وشدّد جرّاد على ضرورة "مراعاة شروط العيش الكريم والطمأنينة" في إنجاز هذه السكنات، مشيدًا بحرص وكالة "عدل" على عدم انجاز محلات تجارية على مستوى البنايات المنجزة واستبدالها بمراكز تجارية "تتوفر على كافة الشروط اللازمة".

وجدّد جراد حرص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة على "خدمة الشعب"، داعيًا عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب، إلى "استذكار أمجاد كل أولئك الذين ضحوا في سبيل الوطن وحرّروا الأرض والانسان".