جامعة مستغانم تطلق قناة "عبد الحميد بن باديس" على الإنترنت

أطلقت جامعة مستغانم قناة "عبد الحميد بن باديس التعليمية" على شبكة الإنترنت (الويب) وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضحت إدارة الجامعة أنّ هذه "القناة المعرفية المتاحة على الويب ستكون منبرا علميا ودعامة تعليمية يتم من خلالها بث الدروس والمحاضرات الخاصة بمختلف أطوار التكوين الجامعي والدورات والندوات والمؤتمرات والملتقيات التي يتم تنظيمها على مستوى جامعة مستغانم".

وتعد هذه القناة دعامة الكترونية جديدة على شبكة الويب وتدخل -وفقا لذات المصدر- في إطار السياسة العامة للقطاع الرامية إلى تحديث أساليب التعليم العالي بما في ذلك التعليم عن بعد.

ودعت الجامعة جميع الأساتذة إلى تكثيف الجهود من أجل التحول نحو التعليم الرقمي وإنجاز فيديوهات تعليمية للدروس والمحاضرات مؤكدة أنها وضعت تحت تصرفهم 4 قاعات مجهزة بأحدث التقنيات لتصوير هذه الأعمال على مستوى الجامعة المركزية (المعهد الفلاحي التقني سابقا) ومعهد التربية البدنية والرياضية وكلية العلوم الاجتماعية.

بالموازاة مع ذلك، أطلقت جامعة مستغانم مؤخرا برنامجا لرقمنة الرصيد الوثائقي واتاحته للمهتمين عبر شبكة الإنترنت وهو ما يسمح ببث الوثائق العلمية لاسيما أشغال المؤتمرات والأطروحات والرسائل الجامعية التي بلغت بنهاية السنة الماضية 226 أطروحة دكتوراه وماجستير.