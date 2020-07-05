كورونا :441 إصابة جديدة و311 حالة شفاء و6 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سُجلت 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 311 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 15.941 حالة، وهو ما يمثل نسبة 36 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 952، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 11.492 حالة.

وحسب نفس المسؤول، يمثل الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة فما فوق نسبة 75 بالمائة من إجمالي الوفيات.

وأضاف الدكتور فورار بأن 31 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 12 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 15 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 21 ولاية سجلت بها أزيد من ست حالات.

وكشف أيضا بأن 53 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحالية للوباء "تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة".