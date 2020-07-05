الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من السيد فائز السراج

05/07/2020 - 13:34

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر هذا الأحد، مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السيد فائز السراج، هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من أخيه فائز السراج، هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب، كما بارك للجزائر قيادة وشعبا استرجاع رفات أبطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في القرن التاسع عشر و إعادة دفنهم في وطنهم إلى جانب رفاقهم الشهداء طيب الله ثراهم".

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