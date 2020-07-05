مسابقة لاختيار أفضل تصميم لطابع بريدي يخلد استرجاع رفات شهداء الثورات الشعبية

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هذا الأحد، عن إطلاق مسابقة فنية لاختيار أفضل تصميم لطابع بريدي سيتم إصداره تخليدا لاسترجاع الدولة الجزائرية لرفات شهداء الثورات الشعبية بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيد الاستقلال والشباب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المسابقة موجهة لفئتين عمريتين هما: الأطفال دون 16 سنة وكذا الأشخاص البالغين، داعية إلى إرسال المساهمات إلى العنوان الإلكتروني: communication@mpttn.gov.dz مع ذكر الإسم واللقب والسن والعنوان ورقم الهاتف، وذلك قبل يوم 12 جويلية 2020.

وذكرت وزارة البريد أن "التصميم الذي سيتم اختياره بالنسبة لكل فئة، من طرف لجنة مختصة، ستشكل بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، سيحصل على مكافأة مالية، فيما ستحظى المساهمتان اللتان ستحتلان المرتبتين الثانية والثالثة بالنسبة للأطفال دون 16 سنة بتكريم خاص، تشجيعا لهم على تنمية ملكاتهم الإبداعية".

وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الطابع سيخلد استرجاع الدفعة الأولى المتكونة من رفات 24 شهيدا من زعماء الثورات الشعبية ورفاقهم، يتقدمهم الشهيد الرمز محمد الأمجد بن عبد المالك المعروف بـ"الشريف بوبغلة" والشهيد قائد ثورة الزعاطشة الشيخ أحمد بوزيان، الذين "حرموا حقهم الطبيعي في توسد ثرى وطنهم طيلة أكثر من 170 سنة".

وقد تم صباح هذا الأحد، بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، دفن شهداء المقاومة الشعبية ال24 الذين أعيدت رفاتهم إلى أرض الوطن يوم الجمعة الفارط من فرنسا، في جنازة رسمية جرت بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة و في الجيش الوطني الشعبي.