بن بوزيد: اطلاق منصة رقمية خاصة بتحديد مواعيد العلاج بالأشعة

أعلن وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد الاثنين بالجزائر العاصمة عن اطلاق بداية من اليوم لمنصة رقمية موجهة لتقليص آجال مواعيد العلاج بالأشعة واصفا اياها بـ "مكسب هام" للمرضى.

وخلال عرض هذه الاداة الجديدة على مستوى دائرته الوزارية، صرح الوزير أن هذه المنصة الرقمية الجديدة الموضوعة تحت تصرف 14 مركزا للعلاج بالأشعة موزعة عبر التراب الوطني ستكون عملياتية في مرحلة أولى على مستوى أربعة مراكز نموذجية و هي عنابة و بشار و سطيف و أدرار.

في نفس السياق، أكد وزير الصحة أن المنصة "كفيلة بتقليص آجال المواعيد و كذا بتقريب المرضى من مراكز العلاج بالأشعة " معربا عن " استعداد" السلطات العمومية في التكفل بمصاريف الايواء بل و النقل أيضا بالنسبة للمرضى المجبرين على التنقل الى مركز غير تابع لولاية اقامتهم.

واسترسل الوزير يقول أن هناك خواص وضعوا فنادقهم تحت تصرف المرضى الذين يخضعون للعلاج بالأشعة و في حالة انعدام ذلك سنتكفل بهم اذا تطلب الأمر تنقلهم.

و لدى اشارته الى أن التكفل بعلاج السرطان "يمثل انشغالا أساسيا بالنسبة لرئيس الجمهورية، ذكر الوزير بالصعوبات التي يواجهها الاشخاص المصابين بهذا المرض الخطير حيث تطرق الى الاستفادة من العلاج بالاشعة الذي "تتطلب مواعيده عدة اشهر" .

من جهة أخرى، كشف البروفيسور بن بوزيد أن "رقمنة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة قد انطلقت وتستلزم وقتا " غير أن دائرته الوزارية " سارعت في رقمنة المواعيد بسبب أهميتها البالغة" مضيفا " يتعين علينا أن ننجح و كذا تسهيل و تحسين هذه المنصة حتى نبلغ أحسن صيغة و هذا خدمة لمصلحة المرضى" كما وعد "باطلاق ورشات أخرى موجهة لتحسين نوعية التكفل بالمواطنين".