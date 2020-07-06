تسمية هياكل تابعة لوزارة الدفاع الوطني ببرج باجي مختار باسم الشهيد دين أمحمد والمجاهد زناني بيقة

أشرف قائد الناحية العسكرية السادسة، اللواء عجرود محمد، اليوم الاثنين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، على مراسم تسمية هياكل تابعة لوزارة الدفاع الوطني باسم الشهيد دين أمحمد والمجاهد المتوفي زناني بيقة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته ، أنه "تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والخمسين (58) لاسترجاع السيادة الوطنية وطبقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، المتضمن تسمية المباني والهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين، أشرف اللواء، عجرود محمد، قائد الناحية العسكرية السادسة، اليوم الإثنين 06 جويلية 2020، بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، على مراسم تسمية كل من المستودع القطاعي للوقود باسم الشهيد دين أمحمد، والكتيبة 601 لرادار الكشف والمراقبة باسم المجاهد المتوفي زناني بيقة".

وأضاف البيان أن مراسم التسمية جرت بحضور إطارات الناحية وعائلتي كل من الشهيد والمجاهد المتوفي، واللتين تم تكريمهما بالمناسبة.