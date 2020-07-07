كورونا :475 إصابة جديدة و210 حالة شفاء و09 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 201 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 16879 حالة، و هو ما يمثل نسبة 38 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 968 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 12094 حالة.

و أضاف الدكتور فورار بأن 34 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 10 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع الاشارة الى أن 16 ولاية سجلت بها ما بين حالة و خمس حالات و 22 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

و كشف الدكتور فورار بأن 55 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.