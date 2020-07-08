مستشفى الأغواط يستفيد من وحدة قسطرة متطورة لجراحة القلب

أعلن اليوم الثلاثاء وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عن تزويد المركز الاستشفائي الجامعي بالأغواط بقاعة قسطلة متطورة جدا لجراحة القلب.

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى هذه الولاية "أن المركز الاستشفائي الجامعي الجديد 240 سرير قد زود بقاعة قسطلة متطورة جدا لجراحة القلب، مما سيتيح إجراء عمليات جراحية معقدة".

وتفقد الوزير المركز الاستشفائي الجامعي الجديد الذي وضع المخبر الموجود به حيز الخدمة من أجل إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في انتظار وضع هذا المرفق الصحي حيز الخدمة بكافة مصالحه الطبية.

و تفقد السيد بن بوزيد مشروع مركز مكافحة السرطان (140 سرير) بعاصمة الولاية و الذي بلغت به الأشغال و التجهيز نسبة 97% و من المنتظر وضعه حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل و قد كلفت هذه المنشأة الصحية الضخمة غلافا ماليا يقدر بحوالي ستة (6) مليار دج ،حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري .

واختتم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات زيارته بعقد لقاء عمل مع إطارات قطاعه بولاية الأغواط.