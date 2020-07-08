تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في إعانة الفنون و الآداب

07/07/2020 - 23:23

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الثقافة و الفنون.

وجرت مراسم تنصيب أعضاء اللجنة المتخصصة التابعة للصندوق الوطني للصناعة السينماتوغرافية و تقنياتها و الآداب و الفنون بحضور وزيرة الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة.

و الى جانب رئيس اللجنة، محمد يحياوي -وهو المدير الحالي للمسرح الوطني الجزائري محي بشطارزي- تتكون هذه الهيئة التي تعنى بدراسة طلبات الإعانة المتعلقة بالمسرح و الموسيقى و الكتاب و الفنون التشكيلية من خمسة عشر (15) عضوا من بينهم فنانين و كتاب و جامعيين.

و من بين أعضاء هذه اللجنة المتخصصة نذكر الأستاذ المتخصص في الفنون الدرامية إبراهيم إسماعيل و الأستاذ بالمعهد الوطني العالي للموسيقى جمال سنوسي و الفنانة التشكيلية كنزة بورنان و والمصممة الكوريغرافية فاطمة الزهراء ناموس و الكاتب مصطفى حركات و الروائي سمير قاسيمي.

وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة على ضرورة "اضطلاع اللجنة بدورها وفق ما يمليه عليها القانون و بما تقتضيه المسؤولية في منح الإعانات لمستحقيها".

كما شددت السيدة بن دودة -يضيف البيان- على أهمية "انتقاء الأعمال المستحقة بكل موضوعية" بعد دراسة متأنية لكل المشاريع الفنية المعروضة بغرض "مواكبة الأعمال الهادفة" و مرافقة المواهب و كل الفاعلين في الساحة الثقافية و الفنية بما يساهم في ترقية الإنتاج الثقافي الوطني.

 

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