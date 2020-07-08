وزير الصحة في الوادي للوقوف على ظروف و مستوى التكفل بمرضى كورونا

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أنه سيتم إيجاد الحلول المستعجلة لانشغالات الأطباء في أقرب وقت ممكن. وأوضح لدى زيارته لولاية الوادي اليوم الأربعاء، أنه سيتم التكفل بأسرع وقت بهذه الانشغالات.

من جهة أخرى، أكد عبد الرحمان بن بوزيد، أن المخابر الخاصة التي وقفت إلى جانب الدولة خلال أزمة كورونا، سيتم مكافأتها نظير جهودها. وكشف أن المخابر الخاصة وقفت إلى جانب الدولة في هذه الأزمة، وساهمت في ربح الوقت والجهد.

هذا وقد حل الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، صبيحة اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020، على الساعة الثامنة و النصف إلى ولاية الوادي قادما من ولاية الأغواط. يرافقه في ذلك، وفد متكون من إطارات الإدارة المركزية و أعضاء من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، حيث استهل زيارته ، إلى ولاية الوادي، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بن عمر الجيلالي بالشط بلدية الوادي.

وقف السيد الوزير، شخصيا، على ظروف و مستوى التكفل بمرضى كورونا بذات المؤسسة كما استمع لانشغالات الأطقم الطبية.