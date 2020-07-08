الرئيس تبون يستقبل سفيرة مملكة السويد بالجزائر

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، سفيرة مملكة السويد بالجزائر، السيدة ماري كلير سوارد كابرا، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، سعادة السيدة ماري كلير سوارد كابرا، السفيرة فوق العادة والمفوضة لمملكة السويد بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر".

الرئيس تبون يستقبل سفيرة جمهورية المجر بالجزائر

﻿ استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، سفيرة جمهورية المجر بالجزائر، السيدة هيلغا كتالان بريتز، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، سعادة السيدة هيلغا كتالان بريتز، السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية المجر، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر".