والي سطيف للإذاعة : أطباء لم يلتحقوا بعائلاتهم لأزيد من 04 أشهر

أكد والي ولاية سطيف محمد بلكاتب خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية من سطيف اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020 ، أكد أن الحجر الصحي الجديد سيطبق بصرامة على تراب الولاية، مشددا على أن مصالح الأمن والدرك ستكون بالمرصاد لكل من يتجاوز التعليمات التي جاءت في تعليمة الحجر الجزئي عبر 18 بلدية

وأوضح بلكاتب أن سيارات الأجرة و حافلات النقل والترامواي سيتواصل نشاطها خلال ساعات العمل من الـ5 صباحا إلى الواحدة زوالا.

موضحا في السياق ذاته على الإبقاء على بعض التراخيص السابقة، من أجل الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية وإلغاء بقية الرخص التي تحولت الى حجة لكسر الحجر ويتم تداولها بين الأشخاص دون خوف ولا احترام لاجراءت الوقاية.

وبخصوص جهود الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا أكد والي سطيف محمد بلكاتب أن هناك أطباء وشبه طبيين لم يلتحقوا بعائلاتهم منذ ازيد من 4 أشهر بسبب كورونا، مشيرا الى أن الكل مجند للتغلب على الوضع الصعب وللمواطن دور هام بالوعي والوقاية.

وأشاد في الأخير بالدور التوعوي والتحسيسي الذي تقوم به الإذاعة الجزائرية من سطيف من خلال الحصص والبرامج التفاعلية من أجل المساهمة في كسر سلسلة العدوى منذ بداية الوباء وحمل المواطنينن مسؤولية الاحترام الكامل للحجر الصحي وشدد على ألاجهزة الأمنية ستطبق القانون بصرامة.

المصدر عمار عقيب .