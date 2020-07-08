الخزينة العمومية تطالب طحكوت وشركاءه بمبلغ يفوق 300 مليار دج كتعويض

طالب ممثل الخزينة العمومية هذا الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشركاءه, المتابعين في قضايا تتعلق أساسا بالفساد, بمبلغ يفوق 309 مليار دج.

ففي اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال طحكوت, وبعد استكمال استجواب باقي المتهمين, طلب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها يقدر بـ 309 مليار و285 مليون و670 الف دج يدفعها على التوالي كل من محيي الدين طحكوت, رشيد طحكوت, حميد طحكوت, بلال طحكوت وجميع شركائهم.

كما طالب ممثل الخزينة بمبلغ مليون دج يدفعه كل من الوزراء السابقين المتهمين في هذه القضية وهم عبد السلام بوشوارب, عبد الغني زعلان, يوسف يوسفي وعمار غول.

وطالب ممثل الخزينة من باقي المتهمين الآخرين والذين يتجاوز عددهم الخمسين تعويض الخزينة بمبلغ 1 مليون دج مع مصادرة أملاك كل المتهمين المتواجدة داخل وخارج الوطن.

ومن المنتظر أن يصدر وكيل الجمهورية بعد ظهر الأربعاء الالتماسات في هذه القضية.