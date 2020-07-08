وفاة نجم التزلج الأسترالي بولين خلال صيد الأسماك بالرمح

أفادت تقارير إعلامية أسترالية أن الرجل الذي فارق الحياة هذا الأربعاء خلال ممارسة صيد الأسماك بالرمح, قرب أحد شواطئ مدينة غولد كوست (أستراليا), يعتقد أنه نجم التزلج على الجليد, أليكس بولين.

وذكرت شرطة ولاية كوينزلاند أن رجلا كان يسبح عند الشعاب الاصطناعية, قبالة شاطئ بالم بيتش, صباح اليوم الأربعاء و يعتقد أنه فقد الوعي لدى تواجده في الماء.

وقال مسؤول بالشرطة في تصريحات للصحفيين على الشاطئ إن غطاسا وجد الرجل مستلقيا في قاع المحيط, وقد طلب الغطاس المساعدة.

و أوضح مسؤول بالإسعاف في كوينزلاند أن المسعفين حضروا إلى موقع الحادث وبذلوا قصارى جهدهم لإنقاذه لكنهم لم ينجحوا في إنعاشه.

وذكرت شرطة كوينزلاند أن الرجل "الذي بدا يتمتع بلياقة بدنية عالية", في منتصف الثلاثينات من عمره, وكان يمارس صيد الأسماك بالرمح والغطس بدون قناع أكسجين, مشيرة إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته.

وشارك بولين (32 عاما) في ثلاث طبعات من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية, أولها في 2010, وكان حامل العلم الأسترالي في أولمبياد سوتشي-2014 بروسيا.

و أحرز بولين لقب بطولة العالم في التزلج على الجليد مرتين, في 2011 و2013.