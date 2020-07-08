وزير المالية :الرئيس تبون يقرر منح بنك الجزائر قطعة أرضية لبناء مطبعة جديدة للأوراق النقدية

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان هذا الأربعاء أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر منح قطعة أرضية لبنك الجزائر من أجل بناء مطبعة جديدة للأوراق النقدية .

وصرح وزير المالية للقناة الإذاعية الأولى أن"رئيس الجمهورية قرر بكل إرادته منح ، قطعة أرضية لبنك الجزائر لبناء المطبعة الجديدة للأوراق النقدية ".

وقال بن عبد الرحمان إن هذا القرار " لم نشاهده منذ الاستقلال، فالمطبعة الحالية موجودة في مقر يعود إلى عام 1901 "، وأضاف أن " العملة الوطنية تمثل أحد رموز السيادة الوطنية " مشددا على أن "قيمة العملة تمثل أهمية اقتصاد دولة ما، فإن كان الاقتصاد جيدا تكون العملة قوية ،وإن لم يكن الاقتصاد قوياً نسيباً تكون العملة كذلك ".

وأكد وزير المالية على أن الجزائر ذاهبة نحو " قرارات لتشجيع الاستثمار المثمر والاستثمار الخلاق للثروات ولمناصب الشغل"، وأضاف وزير المالية أن هذه القرارات ستعمل على "تقوية عملتنا " وختم بالقول " أرجو من كل المتعاملين الاقتصاديين أن يُولوا كل الثقة لمؤسسات الدولة ".

المصدر : ملتميديا الإذاعة الجزائرية - كمال علوي