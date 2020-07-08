رئيس الجمهورية يترأس غدا الخميس جلسة عمل لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد

08/07/2020 - 19:23

 يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غدا الخميس، جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد "في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19"، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يترأس، غدا الخميس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19، الناجمة في بعض الولايات، عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضعية".

 

و أوضح المصدر ذاته أنه سيشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول، وقادة الأسلاك الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، ولاة الجمهورية في كل من الجزائر، ووهران ، وبسكرة ، وسطيف وورقلة.

وسوم:

الجزائر, صحة

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