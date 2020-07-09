مخبر مستشفى الحكيم سعدان ببسكرة يتدعم بجهاز بي سي أر للكشف عن كوفيد-19

﻿ كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد مساء اليوم الأربعاء ببسكرة أن مخبر مستشفى الحكيم سعدان بهذه الولاية "سيتم تزويده بجهاز "بي سي أر" للكشف عن كوفيد-19".

وأوضح الوزير على هامش زيارة التفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أن الجهاز الخاص بذلك قد تم وضعه اليوم الأربعاء تحت تصرف المخبر على أن يشرع في تقديم خدماته للمرضى بداية من يوم غد الخميس حيث سيعمل على تلبية طلبات المصابين بهذا الوباء الفتاك بعد أن كان المرضى ينتظرون أياما عديدة نتائج تحاليلهم مما خلق قلقا في أوساط المصالح الاستشفائية .

وأبرز الوزير أنه تم أيضا تزويد المصالح الاستشفائية المختصة بالتكفل بمرضى كوفيد-19 بأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة أخرى للإنعاش وذلك ضمن المساعي الحثيثة للتكفل الأمثل بالمرضى عبر هذه الولاية.

وفي تقييمه للوضع الوبائي بالولاية، أكد بن بوزيد أن بسكرة تعاني كثيرا خلال الأيام الأخيرة جراء الوباء مما أدى إلى قلق كبير لدى الطواقم الطبية وكان من الضروري -حسبه- الوقوف عن كثب على الانشغالات التي يطرحونها وإيجاد حلول لها خاصة وأن هذه الوضعية أثرت على قدرات الاستيعاب وعمل مصالح الإنعاش.

وقد استمع الوزير عبر مختلف المحطات التي توقف عندها إلى انشغالات المواطنين والطواقم الطبية الذين يعانون جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث أقر الوزير بأن القطاع الصحي بالولاية يواجه مشاكل كثيرة نتيجة سوء التحكم في الوضع وسوء التفاهم بين الإدارة والطواقم الطبية داعيا إلى منحه وقت قصير لحل كل هذه الانشغالات المطروحة.

و أكد في ذات السياق بأنه سيتخذ إجراءات عديدة لدعم الطواقم الطبية بالمستلزمات و الأجهزة الضرورية للتقليص من عدد الحالات بمصالح الإنعاش.

و قد عاين الوزير خلال هذه الزيارة مصلحة كوفيد-19 ببلدية سيدي عقبة (18 كلم شرق بسكرة)، حيث التقى بالطواقم الطبيية واستمع إلى انشغالاتهم قبل أن يقف على الوضعية الوبائية بزريبة الوادي (80 كلم شرق بسكرة) التي سجلت مؤخرا ارتفاعا محسوسا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لينتقل إلى مستشفى الحكيم سعدان بعاصمة الولاية حيث استمع مطولا إلى انشغالات الطواقم الطبية وعمال المستشفى ليختم زيارته بلقاء مع مستخدمي قطاعه و سلطات الولاية.